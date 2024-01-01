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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تربح 43 مليار جنيه فى ديسمبر بدعم مشتريات الأجانب والعرب

البورصة
البورصة

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها خلال ديسمبر 2023 آخر أشهر العام، وسط مكاسب سوقية قدرها 43 مليار جنيه، بدعم مشتريات الأجانب والعرب.

وفي ختام ديسمبر، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30"، بنسبة 0.64% عند مستوى 24894.26 نقطة.

بينما ارتفع "إي جي إكس 70" مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ديسمبر، بنسبة 3.76% عند مستوى 5473.42 نقطة.

كما صعد "إي جي إكس 100" خلال الشهر الماضي بنسبة 3.07% عند مستوى 7880.35 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي لبورصة مصر في ديسمبر عند مستوى 1.719 تريليون جنيه مقابل 1.676 تريليون جنيه في ختام نوفمبر السابق له، ليرتفع بنسبة 2.6%، بما يعادل 43 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال ديسمبر نحو 909.4 مليار جنيه، مقابل 927.5 مليار جنيه في الشهر السابق له.

فيما بلغ حجم التداول في ديسمبر نحو 30.07 مليار سهم عبر 2.671 مليون عملية.

واستحوذت الأسهم على 9.56% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات- أذون نحو 90.44% خلال الشهر.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين الأجانب، سجل الأجانب خلال ديسمبر صافي شراء بقيمة 1.47 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 309.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

فيما سجلت تعاملات المصريين خلال ديسمبر نسبة 89.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 4.4%، والعرب على 6.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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