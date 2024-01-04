الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"سبيد ميديكال" تستعرض تطورات صدور حكمين ضد العضو المنتدب للشركة

شركة سبيد ميديكال
شركة سبيد ميديكال

استعرضت شركة سبيد ميديكال آخر تطورات صدور حكمين في جنحتين ضد العضو المنتدب للشركة الحالي وعضو مجلس إدارة سابق بالشركة.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أن المحكمة حددت موعد الجلسة في كلا القضيتين رقم 1405 لسنة 2023 جنح النزهة والقضية رقم 3654 لسنة 2023 جنح النزهة يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024. 
وكانت الشركة قالت إنه صدر حكمًا غيابيًا في الجنحة رقم 1405 لسنة 2023 بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، وذلك بجلسة 2 فبراير الماضي وتم عمل معارضة لجلسة 23 مارس الماضي، وبهذه الجلسة تم الطعن بالتزوير على الشيك محل الجنحة، وتم تأجيلها لجلسة 22 يونيو الجاري لورود التقرير بالطعن بالتزوير.
كما صدر حكم غيابي في الجنحة رقم 3654 لسنة 2023 بالحبس لمدة 3 سنوات كفالة 5 آلاف جنيه بجلسة يوم 9 مارس الماضي، وتم عمل معارضة لجلسة 18 مايو الماضي، وبهذه الجلسة تم الطعن بالتزوير على الشيك محل الجنحة، وتأجيلها لجلسة 22 يونيو لورود التقرير بالطعن بالتزوير.
يشار إلى أن سبيد ميديكال، سجلت صافي خسائر بلغ 74.57 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل خسائر بقيمة 84.75 مليون جنيه، خلال الفترة نفسها من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 46.86 مليون جنيه، مقابل 104.29 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وعلى صعيد القوائم غير المستقلة، تراجعت خسائر الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 66.89 مليون جنيه، مقابل 78.01 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022.

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