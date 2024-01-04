البورصة تُعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون "العربية لحليج الأقطان"

قالت البورصة ، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة العربية لحليج الأقطان، بإغلاق جلسة يوم الأحد الموافق 21 يناير الجاري.



وأوضحت البورصة، في بيان، اليوم الخميس، أنه تقرر توزيع كوبون العربية لحليج الأقطان رقم (23) بواقع 0.250 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارًا من 24 يناير الجاري.



يشار إلى أن العربية لحليج الأقطان سجلت صافي ربح بلغ 400.52 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 208.25 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.



وارتفعت مبيعات العربية حليج خلال العام المالي الماضي إلى 3.36 مليار جنيه، مقابل 2.07 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.





وسجلت العربية لحليج الأقطان، أرباحًا مستقلة عن العام المالي الماضي (2022- 2023)، بلغ 79.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 34.22 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.



وارتفعت مبيعات العربية حليج خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 91.93 مليون جنيه، مقابل 68.78 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.



وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح السنوية إلى زيادة الكمية المحلوجة من الأقطان خلال الموسم الماضي بنسبة 14%، على أساس سنوي.



كما ارتفعت إيرادات الاستثمارات من 9 مليون جنيه في يونيو 2022 إلى 58 مليون جنيه في يونيو 2023، أي بنسبة زيادة سنوية 529%.



ومن بين الأسباب أيضًا ارتفاع عائد أذون الخزانة من 10 مليون جنيه في يونيو 2022 إلى 14 مليون جنيه في يونيو 2023 بنسبة ارتفاع سنوية 33%.