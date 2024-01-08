مساهمو "كابو" يقرون القوائم المالية السنوية

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2023.



وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، إن العمومية قررت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم، واعتمدت كافة التغيرات التي طرأت على تشيكل المجلس برئاسة محمد القليوبي -غير تنفيذي-.



وتقرر تعيين شريف عدلي كيرلس نائبا لرئيس مجلس الإدارة -غير تنفيذي-، ومحمد سامح فكري البدوي عضوًا منتدبًا.



يشار إلى أن النصر للملابس والمنسوجات - كابو، حققت صافي ربح بلغ 16.98 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية سبتمبر 2023 مقابل أرباح بقيمة 3.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.



وبلغت مبيعات الشركة خلال الفترة نحو 30.22 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 20.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.



وكانت الشركة تحولت خلال العام المالي الماضي إلى الربحية على صعيد الأعمال المستقلة لتحقق 20.5 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 37.61 مليون جنيه في العام المالي السابق له.