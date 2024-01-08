الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مساهمو "كابو" يقرون القوائم المالية السنوية

البورصة
البورصة

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2023.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، إن العمومية قررت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم، واعتمدت كافة التغيرات التي طرأت على تشيكل المجلس برئاسة محمد القليوبي -غير تنفيذي-.

وتقرر تعيين شريف عدلي كيرلس نائبا لرئيس مجلس الإدارة -غير تنفيذي-، ومحمد سامح فكري البدوي عضوًا منتدبًا.

يشار إلى أن النصر للملابس والمنسوجات - كابو، حققت صافي ربح بلغ 16.98 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية سبتمبر 2023 مقابل أرباح بقيمة 3.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وبلغت مبيعات الشركة خلال الفترة نحو 30.22 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 20.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.

وكانت الشركة تحولت خلال العام المالي الماضي إلى الربحية على صعيد الأعمال المستقلة لتحقق 20.5 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 37.61 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

البورصة افصاح البورصة إتاحة تداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية المسجلة بالمجلس العالمي للبصمة الكربونية في البورصة المصرية بورصة مصر أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية

مواد متعلقة

في إفصاح للبورصة.. اليوم نهاية الحق في توزيع كوبون "العربية للأسمنت"

البورصة: نهاية حق وموعد توزيع كوبون "القاهرة للخدمات التعليمية" 16 يناير

"سبيد ميديكال" تستعرض تطورات صدور حكمين ضد العضو المنتدب للشركة

البورصة تُعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون "العربية لحليج الأقطان"

البورصة تربح 43 مليار جنيه فى ديسمبر بدعم مشتريات الأجانب والعرب

بـ199 مليون جنيه.. تنفيذ صفقة على أسهم "إي فاينانس"

تعطيل العمل بالبورصة 1 يناير 2024

بقيمة 2.05 مليار جنيه.. تنفيذ صفقة على أسهم "إيسترن كومباني"

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

نتنياهو يثير الجدل بطلب غريب من الحكومة.. ما القصة؟

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

أمير قطر يصدر أمرًا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

حدث ليلا| إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية.. وكواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستعمرون يعتدون بالضرب على فلسطينى من فحمة جنوب جنين