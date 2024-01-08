الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في إفصاح للبورصة.. اليوم نهاية الحق في توزيع كوبون "العربية للأسمنت"

البورصة
البورصة

ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة العربية للأسمنت، خلال جلسة اليوم الأثنين، وأوضحت البورصة في بيان اليوم، أنه تقرر توزيع كوبون الشركة رقم 15 بواقع 0.262 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتبارًا من 11 يناير الجاري.

وحققت شركة العربية للأسمنت، صافي ربح بلغ 500.25 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 262.26 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

 ارتفاع إيرادات الشركة خلال 9 أشهر إلى 4.6 مليار جنيه

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 4.6 مليار جنيه، مقابل 3.43 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

 وكانت القوائم المالية المجمعة لشركة العربية للأسمنت، خلال الربع الأول من العام الجاري، قد أظهرت ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 311% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أنها حققت أرباحاً بلغت 241.77 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 58.85 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.71 مليار جنيه، مقابل 1.06 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

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