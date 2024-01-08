الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة: نهاية حق وموعد توزيع كوبون "القاهرة للخدمات التعليمية" 16 يناير

البورصة
البورصة

أعلنت  البورصة عن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة القاهرة للخدمات التعليمية، بإغلاق جلسة يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير الجاري.

وأشارت البورصة، في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه تقرر توزيع كوبون القاهرة للخدمات التعليمية رقم (23) بواقع 1.150 جنيه للسهم الواحد، وذلك اعتبارًا من 21 يناير 2024.

وحققت القاهرة للخدمات التعليمية أرباحًا بلغت 12.85 مليون جنيه خلال الفترة منذ سبتمبر 2022 حتى نهاية أغسطس 2023، مقابل أرباح بلغت 25.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى زيادة المصروفات العمومية من 5.5 مليون جنيه إلى 8.9 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي المنتهي في أغسطس 2023، بالإضافة إلى تكوين مخصصات بقيمة 11.9 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات الشركة السنوية إلى 97.36 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 86.02 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من سبتمبر وحتى نهاية أغسطس من كل عام.

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