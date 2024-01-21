البورصة تربح 75 مليار جنيه بختام التعاملات.. وصعود قياسى لمؤشرات السوق

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات أول تداولات الأسبوع أمس، على صعود كبير، بدعم من عمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والمتعاملين الأفراد الأجانب على أسهما منتقاة بالسوق، تلك التى قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 75.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و961.8 مليار جنيه، وهو الأعلى منذ تدشين البورصة المصرية، مقابل تريليون و886.2 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30"، بنسبة بلغت 3.27%، بما يعادل 867.70 نقطة، ليغلق عند مستوى 27719.37 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.28%، بما يعادل 81.17 نقطة، ليغلق عند مستوى 6416.11 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الاوسع نطاقا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذي قفز بنسبة بلغت 2.68%، ليغلق عند مستوى 9242.62 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 6٫12 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك بتداول حوالي 1.52 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ اكثر من 210.3 الف صفقة شراء وبيع.