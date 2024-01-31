الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

صورة ارشيفية للبورصة
صورة ارشيفية للبورصة

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو حاد، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات بيع هستيرية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، بغرض جني أرباح، تلك التي قابلتها عمليات شراء مشابهة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد العرب والمصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة، لكن فشلوا في إنقاذ السوق من الهبوط.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.63%، ليصل إلى مستوى 30156 نقطة، كما هبط مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.92%، ليصل إلى مستوى 36424 نقطة، في الوقت الذى انخفض فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.72%، ليصل إلى مستوى 12828 نقطة.

فيما خالف المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" اتجاهات السوق، واستهل التعاملات مرتفعًا بنحو محدود لم تتجاوز نسبته 0.21%، ليصل إلى مستوى 6955 نقطة، رغم الهبوط الذي ألم بالمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي تراجع بنسبة بلغت 0.17% ليصل إلى مستوى 9843 نقطة.

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