البورصة تربح 51 مليار جنيه.. و"الرئيسى" يتخطى 30 ألف نقطة لأول مرة

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية صعودها الحاد، لدى ختام معاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع لليوم الثاني على التوالي، بدعم من عمليات شراء مكثفة على أغلبية أسهم السوق، خاصة الكبري منها والقيادية، مدفوعة بمشتريات واضحة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، تلك التى قابلتها عمليات بيع مماثلة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب على أغلبية أسهم السوق.

المؤشر يغلق عند مستوى تريليوني جنيه و121 مليار جنيه

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 51 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليوني جنيه و121 مليار جنيه، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 7.5 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 3.83%، بما يعادل 1119.51 نقطة، ليصل إلى مستوى 30347.30 نقطة.

في سياق متصل، صعد المؤشرالذى يقيس اداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 2.13%، ليغلق عند مستوى 6795.92 نقطة، ما أسهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى قفز بنسبة بلغت 2.32%، بما يعادل 223.45 ليصل إلى مستوى 9860.38 نقطة.

وسجلت قيمة التعاملات مستوى 7.3 مليار جنيه، وذلك بتداول حوالي 1.7 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 191 ألف صفقة شراء وبيع.