الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. والرئيسي يُحقق متسوى قياسي جديد

احمد عبد الرحمن رئيس
احمد عبد الرحمن رئيس البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة صعودها لليوم الثانى على التوالي، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء -منتصف تعاملات الاسبوع، بدعم من عمليات شراء مكثفة على أغلبية أسهم السوق خاصة الكبري منها والقيادية، مدفوعة بمشتريات واضحة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد العرب، تلك التي قابلتها عمليات بيع مماثلة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد المصريين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.28%، ليصل إلى مستوى 29308 نقطة محققا مستوى قيايسيًا جديدًا، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.46%، ليصل إلى مستوى 35683 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.42%، ليصل إلى مستوى 12496 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشرالذى يقيس اداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.51%، ليصل إلى مستوى 6830 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى قفز بنسبة بلغت 0.57%، ليصل إلى مستوى 9691 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى المليار و500 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 400 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 44.8 الف صفقة شراء وبيع.

أسهم و مؤشرات البورصة المصرية عمليات شراء المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

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