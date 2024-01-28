الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود قياسى لمؤشرات البورصة.. و"السوقى" يتخطى 2 تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه

البورصة
البورصة

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها، لدى ختام معاملات، اليوم الأحد، أول تعاملات الاسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية على أسهم منتقاة بالسوق، خاصة الكبري منها والقيادية.

وقد قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية، والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

 البورصة تغلق عند مستوى 2 تريليون و48 مليار جنيه

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 77 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2 تريليون و48 مليار جنيه، مقابل تريليون و971  مليار جنيه، متخطيًا مستوى 2 تريليون جنيه، لأول مرة في تاريخه.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " إي جى إكس 30 " صعوده، ليغلق مرتفعًا بنسبة بلغت 3.37%، بما يعادل 959.58  نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 28625.76  نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي " إي جى إكس 70 متساوي الأوزان " بنسبة بلغت 2.14%، بما يعادل 140.72 نقطة، ليغلق عند مستوى 6724.72  نقطة.

ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جى إكس 100 متساوى الأوزان" الذى صعد بنسبة بلغت2.41، بما يعادل 224.75 نقطة، ليغلق عند مستوى 9544.58 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 65.22 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5.6 مليار جنيه.

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