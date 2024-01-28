صعود كبير لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو حاد، لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، بدعم من عمليات شراء مؤسسية على خلفية التحركات الإيجابية لسعر صرف الدولار، ما دفع بالمتعاملين بالبورصة إلى التحوط بشراء الأسهم نظرًا لتراجع تقييمها إذا ما قورنت بأي استثمار آخر.

ودعم الصعود القوي لأسهم البورصة رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، الذي اخترق مستوى 2 تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه، وذلك بعد تداول نحو 392.6 مليون ورقة مالية، بقيمة إجمالية بلغت 1.67 مليارجنيه، من خلال تنفيذ حوالي 62.1 ألف صفقة شراء وبيع.

وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.01%، ليصل إلى مستوى 27946 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.18%، ليصل إلى مستوى 34281 نقطة، بالتزامن مع الصعود الذى حققه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" الذى قفز بنسبة بلغت 1.41%، ليصل إلى مستوى 11944 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.4%، ليصل إلى مستوى 6675 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى ارتفع بنسبة بلغت 1.4% ليصل إلى مستوى 9450 نقطة.