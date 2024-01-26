الشيخ: الاستثمار فى البورصة المصرية يحافظ على القيمة المالية وينمى المدخرات

دعا أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى ضرورة الاستثمار في البورصة؛ لأنه خطوة مهمة للحفاظ على القيمة المالية.

وقال أحمد الشيخ، في كلمة خلال ثاني جلسات برنامج "المؤسسات الثقافية المصرية" تحت عنوان "استثمر صح"، وذلك بقاعة "ديوان الشعر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، والذي يقام خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير- إن مجالات الاستثمار في البورصة متعددة لكن الاجتهاد والتعلم هو الهدف الذي تسعى له البورصة المصرية.

إجراءات الاستثمار بالبورصة أصبحت أسهل

وأضاف أن إجراءات الاستثمار بالبورصة أصبحت أسهل من خلال التطبيقات الإلكترونية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة.

وأضاف، أن البورصة تشارك للسنة الرابعة على التوالي في معرض الكتاب، بهدف التعريف بها وأهميتها، مشيرًا إلى أن الفكر الاستثماري في مصر يتجه دائما نحو الذهب والعقار، لكن هذه الأصول الاستثمارية أصبحت مرتفعة للغاية وليست في متناول الجميع، لكن الاستثمار في أسهم البورصة في استطاعة الجميع، ويمكن من خلاله تنمية المدخرات.

تسعير الأوراق المالية بالبورصة ثابت ما يعني أن الأدوات المالية بها محفوظة

وأشار، إلى أن سعر الذهب مثلا يتغير بحسب المصنعية، لكن تسعير الأوراق المالية بالبورصة ثابت، وهو ما يعني أن الأدوات المالية هنا محفوظة مثلها مثل الحساب البنكي، كما أن آلية الشراء والبيع فيها تحدث بسهولة كبيرة.



وتابع: "أن السوق المصرية كبيرة وواعدة، كما أن القطاع الاقتصادي المصري يتميز بتنوعه، وكل هذه القطاعات ممثلة في البورصة، حيث تضم كل أوجه الادخار التي يريد الشخص الاستثمار فيها، فإذا أراد الاستثمار في العقارات فهناك مثلًا شركات العقارات المدرجة في البورصة، وكذلك الذهب فمن الممكن الاستثمار في الأوراق المالية لشركات الذهب"، مشيرا إلى أن مخاطر الاستثمار بالبورصة مثلها كأي نوع من أنواع الاستثمارات.