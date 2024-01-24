الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى يتفقد جناح البورصة المصرية بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة الدولي للكتاب
القاهرة الدولي للكتاب

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جناح البورصة المصرية، خلال افتتاحه فعاليات الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024.

وذكرت البورصة- في بيان اليوم الأربعاء- أنه كان في استقبال رئيس الوزراء، رئيس البورصة أحمد الشيخ وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، ولفيف من قيادات البورصة. 

واستعرض رئيس البورصة- أمام رئيس الوزراء- مستهدفات البورصة من المشاركة في الدورة الجديدة للمعرض، وكذلك أحدث المطبوعات التعليمية التي أصدرتها البورصة المصرية، بمناسبة فعاليات معرض الكتاب وهى كتيبات و"سلاسل مصورة"، لأهم النصائح المالية والاستثمارية، التي يجب معرفتها من قبل الأفراد الراغبين في الاستفادة من الأدوات والأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية كوسيلة للاستثمار والادخار، وراعت البورصة- عند إعدادها تلك المواد التعليمية والتثقيفية- أن تناسب كل الفئات من جمهور المعرض وخاصة الشباب. 

زيادة الوعي المالي والاستثماري لدى رواد المعرض 

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غدًا.. معرض القاهرة الدولى للكتاب يفتح أبوابه للجمهور

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رئيس الوزراء يتفقد جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

وتقوم البورصة المصرية بتنظيم عدد من المحاضرات والفعاليات لرواد جناحها، خلال أيام المعرض، وذلك بالتعاون مع عدد من شركات الوساطة والشركات المقيدة، بهدف زيادة الوعي المالي والاستثماري لدى رواد المعرض بأهم المصطلحات المالية والاستثمارية ومبادئ الاستثمار في البورصة، ويأتي ذلك في إطار جهود البورصة لنشر الثقافة المالية؛ نفاذًا لاستراتيجية البورصة المصرية للتطوير.

معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، يفتح أبوابه للجمهور غدًا

كما يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، أبوابه للجمهور، غدًا الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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غدًا.. معرض القاهرة الدولى للكتاب يفتح أبوابه للجمهور

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