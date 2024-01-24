البورصة تربح 7.9 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

أنهت مؤشرات البورصة، تعاملات اليوم الأربعاء- آخر تداولات الأسبوع، على صعود محدود؛ نتيجة استمرار الضغوط البيعية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والمستثمرين الأفراد الأجانب، تلك التي قابلتها عمليات شراء مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار العربية والمتعاملين الأفراد العرب والمصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى ترليون و971.6 مليار جنيه، مقابل تريليون و963.7 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" صعوده الطفيف لدى إغلاق تعاملات اليوم، لينهى التداولات على صعود بلغت نسبته 29. 0%، بما يعادل 79.18 نقطة، ليغلق عند مستوى 27.666.18 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 89. 0%، بما يعادل 58.09 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 6.555.49 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي أغلق عند مستوى 9319.83 نقطة، ليصعد بنسبة بلغت 1.11%، وسط تداولات نشطة، تخطت قيمتها مستوى الـ5 مليارات جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 1.34 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 158.8 ألف صفقة بيع وشراء.