اتفاق بين "ڤاليو" و"بوسطة" لتعزيز الحلول اللوجستية لأصحاب المتاجر الإلكترونية والأفراد

أعلنت اليوم الإثنين، ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «بوسطة»، الرائدة في تقديم الخدمات اللوجستية المدعومة بالتكنولوجيا في مصر والسعودية، لتوفير باقة واسعة من حلول الدفع الميسرة وزيادة حجم المبيعات لشريحة واسعة من شركات التجارة الإلكترونية.

وشملت الاتفاقية قيام شركة «بيتابس مصر»، وهي الشركة الرائدة في توفير تقنية الخدمات المالية لتسهيل المدفوعات الالكترونية بين الشركات والحاصلة على عدة جوائز في مجال المدفوعات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بتطوير هذه الخاصية للتقسيط عند الاستلام للشحنات بسلاسة عبر تطبيق «ڤاليو» لأول مرة في مصر.

وتأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية في إطار باقة الخدمات المتميزة التي تقدمها «بوسطة» لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل عملية سداد أقساط العملاء دون تحمل أي تكلفة إضافية. وبمجرد اكتمال عملية التسليم، يمكن لعملاء «ڤاليو» سداد شحنة «بوسطة» باستخدام «ڤاليو»، علمًا بأن «ڤاليو»توفر حلول دفع ميسرة على فترات تتراوح ما بين شهر و60 شهرًا وهو ما سيوفر تجربة تسوّق سلسة بأسعار معقولة لشريحة واسعة من العملاء.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات بشركة «ڤاليو»، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع «بوسطة»، الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية في مصر والسعودية، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاع الشحن في مصر، فضلًا عن تحقيق مجموعة كبيرة من المزايا للشركات العاملة بمجال التجارة الإلكترونية. وتسعى «ڤاليو» من خلال هذه الاتفاقية إلى توفير باقة واسعة من حلول الدفع الميسرة، إلى جانب زيادة حجم مبيعات العملاء. وأشار لطفي إلى أن هذه الاتفاقية الابتكارية تعكس التزام الشركة المتجدد بتقديم حلول دفع مرنة تلائم احتياجات العملاء، فضلًا عن تقديم تجربة دفع سلسة لشريحة واسعة من العملاء، دون الحاجة لقيام التجار للتسجيل في خدمات «ڤاليو»، وبالتالي تسهيل عملية الحصول على التمويل وتجاوز الخطوات غير الضرورية.

ومن جانبه أعرب محمد عزت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بوسطة»، عن اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة مع «ڤاليو»، والتي تتيح لشركة «بوسطة» أن تكون أول شركة شحن في مصر تقدم مثل هذه الخدمة لعملائها، والتي ستساهم في تنمية حجم أعمال شركات التجارة الإلكترونية وتقديم باقة من الخدمات المتميزة للعملاء.

ومن ناحية أخرى أعرب كريم عيادة، المدير العام لشركة «بيتابس مصر»، عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية الرائدة مع شركتي «بوسطة» و«ڤاليو» والتي ستقوم شركة «بيتابس مصر» بموجبها، من خلال منصتها الآمنة والفعالة، بتقديم تجربة دفع رقمي موثوقة وسلسة للعملاء من الشركات والأفراد. وأكد عيادة أن هذه الاتفاقية ستثمر عن العديد من النتائج الإيجابية التي ستساهم في تعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية في مصر، مشيرًا إلى أن الوقت اللازم لإتمام هذه المعاملة لا يتجاوز الفترة الزمنية التي يستغرقها عد النقود.

وتواصل شركة «ڤاليو»، منذ إنشائها أواخر عام 2017، في إحداث طفرة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية من خلال تقديم باقة من الخدمات العصرية، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة المتطور، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد.

يُذكر أن شركة «ڤاليو» تنفرد بسجل حافل بالإنجازات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري على مدار السنوات الماضية، وذلك عبر تقديم باقة ابتكارية من الخدمات المالية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية في السوق المصري. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الشركة دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي في السوق المصري، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل حلول وخدمات الاستثمار والاسترداد النقدي، والادخار من خلال خمسة قطاعات متميّزة هي "يو، بيزنس، أكيد، فليب، إنڤست".