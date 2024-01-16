الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

افتتاح برنامج "منفذى العمليات ومديرى الحساب بالبورصة المصرية" بالإسكندرية

البورصة
البورصة

نظمت البورصة المصرية، برنامج "منفذي العمليات ومديري الحساب بالبورصة المصرية" بمدينة الإسكندرية- لأول مرة- لدعم الشركات الأعضاء بالإسكندرية وتخفيضا للأعباء التي تتحملها عند انتقال موظفيها للقاهرة.

ويعقد هذا البرنامج بالتعاون بين البورصة المصرية ومعهد الخدمات المالية (الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية) وصندوق حماية المستثمر، فى الفترة من 15 يناير 2024 حتى 19 يناير 2024، ويشارك به 32 متدربا من 12 شركة سمسرة بالإسكندرية.

وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن تنظيم هذه البرنامج التدريبي يأتي في إطار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع كفاءة كوادر الشركات الأعضاء تعزيزا لكفاءة السوق، ونفاذا للبند التاسع والأربعين من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والذي يهدف إلى تطوير المحتوى العلمي لدورات تدريب العاملين بالشركات الأعضاء بالبورصة والتوسع في تلك الدورات والبرامج التدريبية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب منفذي العمليات ومديري الحساب المعرفة اللازمة بالمسئوليات والمهام والالتزامات الخاصة بهم في شركات السمسرة مع استيعاب قواعد القيد والإفصاح وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى التعرف على قواعد الملاءة المالية والمعايير المالية، وتعزيز إلمام المتدربين بنظم إدارة الأوامر والتداول بالبورصة المصرية. ويتضمن توضيحا لقواعد حظر التلاعب في الأسعار، وعروض الشراء بغرض الاستحواذ، مع تعريف المشاركين بمعايير العمل والالتزام بميثاق السلوك المهني وأخلاقيات المهنة، كما يشتمل على مقدمة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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