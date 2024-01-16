الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تربح 44 مليار جنيه بختام التعاملات.. و"السوقى" عند مستوى تاريخى

احمد عبد الرحمن رئيس
احمد عبد الرحمن رئيس البورصة المصرية

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لمستويات قياسية لدى ختام معاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من مشتريات قوية نفذتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، خاصة الكبرى منها والقيادية، تلك التي قابلتها عمليات بيع من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب والأجانب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 44 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و880 مليار جنيه، وهو الأعلى في تاريخه، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها مستوى 6.5 مليار جنيه لأول مرة منذ تدشين البورصة المصرية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 2.62%، ليغلق عند مستوى 26938 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.84%، ليغلق عند مستوى 32800 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 2.64%، ليغلق عند مستوى 11469 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.27%، ليغلق عند مستوى 6299 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى قفز بنسبة بلغت 1.66% ليغلق عند مستوى 8955 نقطة.

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