البورصة تنهى آخر تعاملات الأسبوع بمكاسب 4.8 مليار جنيه

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية صعودها، لدى ختام معاملات الأسبوع– اليوم الخميس، بدعم من عمليات شراء قادها المستثمرون المصريون الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية، على أسهم منتقاة بالسوق.

في الوقت الذي اتجهت فيه المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملون الأفراد العرب والأجانب نحو البيع، هؤلاء الذين فشلوا فى إجبار السوق على الهبوط، ما عدا بعض الأسهم التى شهدت عمليات جنى أرباح محدودة بغرض إغلاق المراكز المالية للتعاملات فى نفس الجلسة.



رأس المال السوقي يغلق عند مستوى تريليون و780 مليار جنيه

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و780 مليار جنيه، مقابل تريليون و775.2 مليار جنيه بختام معاملات أمس الأربعاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" بختام التعاملات مرتفعًا بنسبة بلغت 21. 0%، بما يعادل 52.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 25519.25 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.11%، بما يعادل 65.39 نقطة، ليغلق عند مستوى 5955.56 نقطة، ما أسهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذى صعد بنسبة بلغت 89. 0%، بما يعادل 74.64 نقطة، لينهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 8479.36 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 3.77 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك من خلال التعامل على حوالي 1.411 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 150.5 ألف صفقة بيع وشراء.