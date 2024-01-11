الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تنهى آخر تعاملات الأسبوع بمكاسب 4.8 مليار جنيه

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية صعودها، لدى ختام معاملات الأسبوع– اليوم الخميس، بدعم من عمليات شراء قادها المستثمرون المصريون الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية، على أسهم منتقاة بالسوق.

في الوقت الذي اتجهت فيه المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملون الأفراد العرب والأجانب نحو البيع، هؤلاء الذين فشلوا فى إجبار السوق على الهبوط، ما عدا بعض الأسهم التى شهدت عمليات جنى أرباح محدودة بغرض إغلاق المراكز المالية للتعاملات فى نفس الجلسة.
 

رأس المال السوقي يغلق عند مستوى تريليون و780 مليار جنيه

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و780 مليار جنيه، مقابل تريليون و775.2 مليار جنيه بختام معاملات أمس الأربعاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" بختام التعاملات مرتفعًا بنسبة بلغت 21. 0%، بما يعادل 52.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 25519.25 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.11%، بما يعادل 65.39 نقطة، ليغلق عند مستوى 5955.56 نقطة، ما أسهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذى صعد بنسبة بلغت 89. 0%، بما يعادل 74.64 نقطة، لينهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 8479.36 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 3.77 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك من خلال التعامل على حوالي 1.411 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 150.5 ألف صفقة بيع وشراء.

مؤشرات البورصة البورصة المصرية معاملات الاسبوع المؤسسات المالية صناديق الاستثمار الاجنبية راس المال السوقي الشركات المقيدة المؤشر الرئيسي للبورصة

مواد متعلقة

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

قيد أسهم شركة "سيتي للتحاليل الطبية" قيدا مؤقتا بجداول البورصة المصرية

الأكثر قراءة

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

محمد الباز يكشف سبب أزمة الدولار فى مصر

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟