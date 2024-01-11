الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، لدى مستهل آخر تعاملات الأسبوع– اليوم الخميس، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين على معظم أسهم السوق المتداولة، تلك التي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.17%، ليصل إلى مستوى 25,509 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.19%، ليصل إلى مستوى 30,999 نقطة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.33%، ليصل إلى مستوى 10,875 نقطة.

في سياق متصل، صعد المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.85%، ليصل إلى مستوى 5,940 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي ارتفع بنسبة بلغت 0.7%، ليصل إلى مستوى 8,463 نقطة.

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