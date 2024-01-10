الأربعاء 10 يناير 2024
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اقتصاد

البورصة تربح 5 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأربعاء، على تباين، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية، بدعم من مبيعات قوية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الاجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب، فيما صعد المؤشرات الثانوية، بدعم من مشتريات قوية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبروصة المصرية نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و775 مليار جنيه، مقابل تريليون و770 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 48. 0%، بما يعادل 123.24 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 25466.75 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.35%، بما يعادل 78.3 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 5890.17 نقطة.

وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي صعد بنسبة بلغت 1.03%، بما يعادل 83 نقطة، لينهى تعاملات اليوم الأربعاء عند مستوى 8404 نقاط، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 3.8 مليار جنيه وذلك بالتعامل على نحو 1.22 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ اكثر من 142 ألف صفقة بيع وشراء.

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صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

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