الأربعاء 10 يناير 2024
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اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

صعدت مؤشرات البورصة بنحو شبه جماعي، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء واضحة قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد المصريين على أسهمٍ منتقاة بالسوق، تلك التي قابلتها عمليات بيع مكثفة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمصرية والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.29%، ليصل إلى مستوى 25664 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.48%، ليصل إلى مستوى 31173 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.38%، ليصل إلى مستوى 10938 نقطة.

وصعد المؤشرالذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.8%، ليصل إلى مستوى 5858 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى صعد بنسبة بلغت 0.78%، ليصل إلى مستوى 8384 نقطة.

وشهدت تداولات السوق نشاطًا ملحوظًا، حيث سجلت قيمة التعاملات على الأسهم نحو 1.2 مليار جنيه، خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم، وذلك من خلال التعامل على نحو 515.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 46.8 ألف صفقة شراء وبيع. 

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