الثلاثاء 09 يناير 2024
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اقتصاد

مشتريات أجنبية تصعد بمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

أحمد عبدالرحمن رئيس
أحمد عبدالرحمن رئيس البورصة المصرية

صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المتعاملين الأفراد المصريين والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية على أسهم منتقاة بالسوق.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.33%، ليصل إلى مستوى 25428 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.39%، ليصل إلى مستوى 30796 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.58%، ليصل إلى مستوى 10851 نقطة.

وارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.55%، ليصل إلى مستوى 5795 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى صعد بنسبة بلغت 0.48%، ليصل إلى مستوى 8290 نقطة.

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