الثلاثاء 09 يناير 2024
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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بختام التعاملات.. و"السوقى" يربح 18.8 مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تداولات الأسبوع، على صعود جماعي، بدعم من تحول سلوك المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية نحو الشراء الواضح، فضلًا عن المشتريات القوية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية، هذه التي قابلتها عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة والذين فشلوا في تحويل دفة المؤشرات نحو الهبوط.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 18.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و776 مليار جنيه، مقابل تريليون و751.8 مليار جنيه، بختام تعاملات أمس الإثنين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 97. 0%، بما يعادل 245.36 نقطة، ليغلق عند مستوى  25589.99 نقطة، كما ارتفع المؤشرالذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.83%، بما يعادل 47.74 نقطة  ليصل إلى مستوى 5811.87  نقطة.وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي صعد بنسبة بلغت 0.83%، بما يعادل 68.81 نقطة  ليصل إلى مستوى 8319.28 نقطة، وسط تداولات نشطة، اقتربت قيمتها من مستوى الـ4 مليارات دولار، وذلك من خلال التعامل على حوالي 1.488 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ اكثر من 134.66 ألف صفقة شراء وبيع.

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