الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مبيعات المؤسسات المصرية تكبد البورصة خسائر بـ16 مليار جنيه عند الإغلاق

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى ختام معاملات اليوم الثلاثاء-، بدعم من عمليات بيع قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، متجاهلة الارتفاعات القياسية التى تشهدها أسواق المال العالمية بقيادة أسواق الأسهم الأمريكية.

وفشلت المشتريات الانتقائية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد المصريين فى إنقاذ السوق من الهبوط الكبير، ليغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على هبوط كبير، ما أسهم فى خسارة رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 16 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و963 مليار جنيه، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 6.7 مليار جنيه على الأسهم فقط.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جى إكس 30 " بنسبة بلغت 1.65%، ليغلق عند مستوى 27587 نقطة، كما هبط مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.9%، ليغلق عند مستوى 33678 نقطة، ما أسهم فى انخفاض مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.67%، ليغلق عند مستوى 11746 نقطة.

في سياق متصل، خالف المؤشر الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان"  ليغلق على صعود محدود لم تتجاوز نسبته  0.18%، وينهى تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 6497 نقطة، فى الوقت الذى واصل فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاته، ليغلق على هبوط بلغت نسبته 0.42%، ويختتم تعاملات اليوم عند مستوى 9217 نقطة.

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