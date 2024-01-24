الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود طفيف لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو طفيف، لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء- آخر تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء انتقائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين المصريين والعرب الأفراد على أسهم منتقاة بالسوق، تلك التى قابلتها عمليات بيع موسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، خاصة الكبرى منها والقيادية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.35%، ليصل إلى مستوى 27684 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.41%، ليصل إلى مستوى 33816 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.49%، ليصل إلى مستوى 11803 نقاط.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1%، ليصل إلى مستوى 6562 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، ليرتفع بنسبة بلغت 0.87% ليصل إلى مستوى 9297 نقطة.

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