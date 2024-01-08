الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تقرر إيقاف التداول على أسهم "العربية لإدارة وتطوير الأصول"

البورصة
البورصة

قررت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على أسهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم.


وأشارت البورصة، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أنه تقرر إيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم؛ لحين إرسال قرارات مجلس إدارة الشركة الكاملة بجلسته المنعقدة اليوم 8 يناير الجاري.

وتقرر تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

يشار إلى أن العربية لإدارة وتطوير الأصول، سجلت خسائر بلغت 3.83 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل خسائر بقيمة 3.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.


وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.322 مليون جنيه، مقابل 779.17 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

الاقتصاد افصاحات 19 الف نقطة لأول مرة فى تارخ البورصة بورصة أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية

مواد متعلقة

مساهمو "كابو" يقرون القوائم المالية السنوية

"أسيك للتعدين" تُقرر تخفيض رأس المال عن طريق إعدام أسهم خزينة

في إفصاح للبورصة.. اليوم نهاية الحق في توزيع كوبون "العربية للأسمنت"

البورصة: نهاية حق وموعد توزيع كوبون "القاهرة للخدمات التعليمية" 16 يناير

"سبيد ميديكال" تستعرض تطورات صدور حكمين ضد العضو المنتدب للشركة

البورصة تُعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون "العربية لحليج الأقطان"

البورصة تربح 43 مليار جنيه فى ديسمبر بدعم مشتريات الأجانب والعرب

بـ199 مليون جنيه.. تنفيذ صفقة على أسهم "إي فاينانس"

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

حدث ليلا| إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية.. وكواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية

بورصة الدواجن| أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الاثنين 8 يناير 2024

نتنياهو يثير الجدل بطلب غريب من الحكومة.. ما القصة؟

بطلب من والدته.. استخراج جثة عامل بعد دفنها بـ3 أشهر في قنا

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستعمرون يعتدون بالضرب على فلسطينى من فحمة جنوب جنين

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من نابلس وقرية قبلان