البورصة تقرر إيقاف التداول على أسهم "العربية لإدارة وتطوير الأصول"

قررت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على أسهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم.





وأشارت البورصة، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أنه تقرر إيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم؛ لحين إرسال قرارات مجلس إدارة الشركة الكاملة بجلسته المنعقدة اليوم 8 يناير الجاري.



وتقرر تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.



يشار إلى أن العربية لإدارة وتطوير الأصول، سجلت خسائر بلغت 3.83 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل خسائر بقيمة 3.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.322 مليون جنيه، مقابل 779.17 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2022.