الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تواصل الهبوط عند الإغلاق.. و"السوقي " يخسر 40 مليار جنيه

البورصة
البورصة

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها ضشبه الجماعية، لدى ختام معاملات اليوم الأحد – أولى تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات البيع الهيستري للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأجنبية، بالاضافة الى المتعاملين الافراد العرب والاجانب، تلك التى قابلتها عمليات شراء مشابهة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين على اسهما منتقاه بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو  40 مليارجنيه، ليغلق عند مستوى ترليون و971 مليار جنيه، مقابل 2 ترليون و11 مليار جنيه. 

و واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " اى جى اكس 30 " تراجعاته بالختام، ليغلق تداولات اليوم على هبوط يبغت نسبته 3.03 %، بما يعادل 860.87 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 27573.5 نقطة، فيما خالف المؤشر الثانوى " اى جى اكس 70 متساوي الاوزان " الاتجاه الهبط، ليتحول الى المنطقة الخضراء قبيل نهاية التعاملاتت ويغلق مرتفعا بنسبة بلغت 8. 0 %، بما يعادل 52.98 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 6683.1 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الظاوسع نطاقا " اى جى اكس100 " الذى اغغلق صاعدا بنسبة بلغت 023. 0 %، بما يعادل 21.69 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 9384.41 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها بلغت نحو 5 مليارات جنيه، وذلك بالتعامل علي اكثر من مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ اكثر من 186.7 الف صفقة بيع وشراء.

ختام معاملات اليوم الاحد صناديق الاستثمار المصرية المتعاملين الافراد العرب لمؤشر الرئيسي أي جي اكس 30

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