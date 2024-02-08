الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تسترد جزءًا من خسائرها بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استردت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية جزءًا من خسائرها السوقية، لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد المصريين، تلك التي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمصرية والمتعاملين الأفراد العرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.02%، ليصل إلى مستوى 28190 نقطة، كما استرد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" ما نسبته 0.87% من خسائره، ليصل إلى مستوى 34578 نقطة، في الوقت الذي عوض فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" ما نسبته 0.96%، من خسائره ليصل إلى مستوى 11994 نقطة.

على صعيد متصل، ارتفع المؤشرالذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.83%، ليصل إلى مستوى 6824 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشرالأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي صعد بنسبة بلغت 0.84%، ليصل إلى مستوى 9591 نقطة.

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