الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصر رئيسًا للجنة الأسواق النامية بـ«الأيوسكو» للمرة الثالثة

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

فازت مصر، ممثلة فى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee GEMC، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال «الأيوسكو»، التى تضم فى عضويتها ممثلين عن أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم.

وبذلك، يحتفظ «فريد» بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، للفترة من ٢٠٢٤ وحتى ٢٠٢٦، للمرة الثالثة على التوالى، فى تقدير وإشادة دولية للدور الرائد والمؤثر الذى تقوم به الهيئة فى صياغة وتنفيذ سياسات تعزيز كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال، كما يصبح أيضًا نائبًا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال «الأيوسكو». 

وتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان «الأيوسكو»، وتمثل أكثر من ٧٥٪ من أعضاء المنظمة، وتتألف من ٩٠ عضوًا، و٢٤ عضوًا مشاركًا ليس لديهم حق التصويت، من بينهم الاقتصادات الأسرع نموًا فى العالم، و١٠ من أعضاء مجموعة العشرين، وتسعى إلى زيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية، ووضع المبادئ والمعايير، وتسهيل تبادل المعلومات، وتوفير برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.

وأعرب الدكتور محمد فريد عن بالغ تقديره وسعادته بإعادة انتخابه رئيسًا للجنة، وثقة من الأعضاء فى قدرات الهيئة للعمل على تعزيز العمل المشترك، وتطوير قدرات الجهات الأعضاء فى اللجنة، تلبية لمتطلبات تنمية وتعزيز كفاءة أسواقهم فى لعب دور أكبر فى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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