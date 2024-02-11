صعود مؤشرات البورصة بمستهل تداولات الأسبوع

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات الأسبوع – اليوم الأحد، بدعم من عمليات شراء واضحة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والمتعاملين الأفراد العرب، تلك التى قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.59%، ليصل إلى مستوى 28578 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.79% ليصل إلى مستوى 35047 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.68% ليصل إلى مستوى 12177 نقطة.

في سياق متصل ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.93%، ليصل إلى مستوى 6950 نقطة، ما أسهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشرالأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي صعد بنسبة بلغت 0.92%، ليصل إلى مستوى 9769 نقطة.