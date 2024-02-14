الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دورى أبطال آسيا| جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-2-2024

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

 جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-2-2024 من الموضوعات التي تشغل بال عدد كبير من محبي كرة القدم وعشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي لا سيما بعد انتهاء بطولتي كأس الأمم الأفريقية وكأس أسيا 2024، وخلال هذه الأيام يستعد المتابعون لمشاهدة البطولات القارية للأندية سواء في أوروبا أو أسيا. 

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أسيا 2024 

تترقب جماهير كرة القدم العربية جدول مواعيد مباريات اليوم بشغف انطلاق منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2023-2024 لمنطقتي غرب وشرق القارة، حيث يتنافس خمسة أندية عربية على التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

 

تبقى نظام بطولة دوري أبطال آسيا كما هو، حيث تُقام المباريات بين مجموعتين، الأولى تضم أندية شرق القارة والثانية تضم أندية غرب القارة، ويتأهل فريق واحد من كل منطقة إلى المباراة النهائية.

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بدون الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر بدوري نايل

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مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12-2-2024 في الدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم بدوي أبطال أسيا 2024 

وجاءت مباريات اليوم في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2024 - منطقة الغرب كالتالي:

- نادي اساف - العين

موعد الذهاب: الأربعاء 14 فبراير 2024 الساعة 17:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت مصر.

موعد الإياب: الأربعاء 21 فبراير 2024 الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 /2 /2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12-2-2024 في الدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

بدون الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر بدوري نايل

- الفيحاء - النصر

موعد الذهاب: الأربعاء 14 فبراير 2024 الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

موعد الإياب: الأربعاء 21 فبراير 2024 الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2024 في منطقة الشرق تتضمن مواعيد الذهاب والإياب والنتائج على النحو التالي:

- جونبك هيونداي vs. بوهانج ستيلرز

موعد الذهاب: الأربعاء 14 فبراير 2024، الساعة 12:00 مساءً بتوقيت مصر و13:00 بتوقيت السعودية

موعد الإياب: الثلاثاء 20 فبراير 2024، الساعة 12:00 مساءً بتوقيت مصر و13:00 بتوقيت السعودية

- بانكوك يونايتد vs. يوكوهاما مارينوس

موعد الذهاب: الأربعاء 14 فبراير 2024، الساعة 2:00 مساءً بتوقيت مصر و15:00 بتوقيت السعودية

موعد الإياب: الأربعاء 21 فبراير 2024، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر و12:00 بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء 14-2-2024

سيتم بث مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بنقل مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

وبالنسبة للمشاهدين في الإمارات، يمكنهم متابعة المباريات عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، أما فيما يتعلق بالدول العربية الأخرى، فيمكنهم متابعتها عبر قنوات beIN Sports AFC.


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