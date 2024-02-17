السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم السبت 17-2-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 17-2-2024 في محافظات مصر عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل المسلمين الراغبين في ضبط أوقات الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية، وفقًا للهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تحدد توقيت الصلاة في كافة محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 17-2-2024 في محافظات مصر

يمكن معرفة مواعيد الصلاة اليوم السبت 17-2-2024 في محافظات مصر من خلال نشرة الخدمات التي يقدمها موقع "الدستور" للقراء في كافة مجالات الحياة على مدار اليوم ويتابعها الملايين من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية على مدار الـ24 ساعة.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:06 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:08 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:18 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:43 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:01 مساء.

موعد الصلاة في الأقصر

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:00 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:03 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:17 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:43 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:58 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم الخميس 15 فبراير 2024 فى محافظات مصر 

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مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 16-2-2024 فى محافظات مصر


مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:14 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:15 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:25 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:49 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:08 مساء.


الصلاة في الفيوم

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:10 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:12 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:23 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:47 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:05 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 16-2-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:15 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:17 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:29 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:53 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:11 مساء.

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