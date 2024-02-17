مواعيد الصلاة اليوم السبت 17-2-2024 فى محافظات مصر

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 17-2-2024 في محافظات مصر عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل المسلمين الراغبين في ضبط أوقات الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية، وفقًا للهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تحدد توقيت الصلاة في كافة محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 17-2-2024 في محافظات مصر

يمكن معرفة مواعيد الصلاة اليوم السبت 17-2-2024 في محافظات مصر من خلال نشرة الخدمات التي يقدمها موقع "الدستور" للقراء في كافة مجالات الحياة على مدار اليوم ويتابعها الملايين من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية على مدار الـ24 ساعة.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:06 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:08 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:18 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:43 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:01 مساء.

موعد الصلاة في الأقصر

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:00 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:03 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:17 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:43 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:58 مساء.



مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:14 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:15 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:25 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:49 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:08 مساء.



الصلاة في الفيوم

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:10 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:12 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:23 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:47 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:05 مساء.

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:15 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:17 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:29 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:53 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:11 مساء.