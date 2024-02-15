الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 15 فبراير 2024 فى محافظات مصر 

الصلاة
الصلاة

تعظيم شعائر الله وأهمها الصلاة في مواقيتها من العبادات العظيمة التي يحافظ عليها الكثيرين في أيام شهر شعبان المباركة والتي جاء في فضلها الكثير من الأحاديث النبوية.
 

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 15 فبراير 2024 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها اوقات لاختلاف التوزيعات الجغرافية.
 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 

موعد اذان الفجر: 5:08 ص
موعد اذان الظهر: 12:09 م
موعد اذان العصر: 3:19 م
موعد اذان المغرب: 5:43   م
موعد اذان العشاء: 7:01 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأسكندرية 

موعد اذان الفجر: 5:14 ص
موعد اذان الظهر: 12:14  م
موعد اذان العصر: 3:23 م
موعد اذان المغرب: 5:47 م
موعد اذان العشاء: 7:06  م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد 

موعد اذان الفجر: 5:04 ص
موعد اذان الظهر: 12:05 م
موعد اذان العصر: 3:13 م
موعد اذان المغرب: 5:37  م
موعد اذان العشاء: 6:57 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد اذان الفجر: 5:08 ص
موعد اذان الظهر: 12:09 م
موعد اذان العصر: 3:09 م
موعد اذان المغرب: 5:43   م
موعد اذان العشاء: 7:01 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم 

موعد اذان الفجر: 5:09 ص
موعد اذان الظهر: 12:11 م
موعد اذان العصر: 3:21 م
موعد اذان المغرب: 5:46  م
موعد اذان العشاء: 7:03 م
 

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد اذان الفجر: 5:07 ص
موعد اذان الظهر: 12:08  م
موعد اذان العصر: 3:17 م
موعد اذان المغرب: 5:41 م
موعد اذان العشاء: 7:00 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد اذان الفجر: 4:58 ص
موعد اذان الظهر: 12:07 م
موعد اذان العصر: 3:20   م
موعد اذان المغرب: 5:45 م
موعد اذان العشاء: 7:01 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد اذان الفجر: 4:59  ص
موعد اذان الظهر: 12:03 م
موعد اذان العصر: 3:18  م
موعد اذان المغرب: 5:43 م
موعد اذان العشاء: 6:57 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد اذان الفجر: 5:01 ص
موعد اذان الظهر: 11:59 ص
موعد اذان العصر: 3:07 م
موعد اذان المغرب: 5:32 م
موعد اذان العشاء: 6:51 م

 

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