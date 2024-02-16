الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، ووردت أحاديث شريفة تدل على فضل الصلاة في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات، منها:عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر"؛ لذا يبحث الكثير من الناس عن مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 16-2-2024 فى محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينة التاريخ أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء القاهرة 16-2-2024 5:8 ص 6:35 ص 12:9 م 3:19 م 5:43 م 7:2 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

المدينة التاريخ أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء الأسكندرية 16-2-2024 5:13 ص 6:42 ص 12:14 م 3:23 م 5:47 م 7:6 م

مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات

المدينة التاريخ أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء طنطا 16-2-2024 5:9 ص 6:37 ص 12:10 م 3:19 م 5:44 م 7:2 م المنصورة 16-2-2024 5:7 ص 6:36 ص 12:9 م 3:17 م 5:42 م 7:1 م الزقازيق 16-2-2024 5:7 ص 6:35 ص 12:8 م 3:18 م 5:42 م 7:0 م أسيوط 16-2-2024 5:7 ص 6:32 ص 12:9 م 3:22 م 5:47 م 7:3 م سـوهاج 16-2-2024 5:5 ص 6:29 ص 12:7 م 3:21 م 5:46 م 7:1 م بنى سويف 16-2-2024 5:8 ص 6:35 ص 12:10 م 3:21 م 5:45 م 7:3 م المنيا 16-2-2024 5:9 ص 6:35 ص 12:11 م 3:23 م 5:48 م 7:4 م قنا 16-2-2024 5:1 ص 6:25 ص 12:3 م 3:17 م 5:42 م 6:57 م أسوان 16-2-2024 4:59 ص 6:22 ص 12:2 م 3:18 م 5:44 م 6:58 م مطروح 16-2-2024 5:24 ص 6:53 ص 12:25 م 3:34 م 5:58 م 7:17 م الغردقة 16-2-2024 4:56 ص 6:21 ص 11:59 ص 3:12 م 5:36 م 6:52 م الخارجة 16-2-2024 5:10 ص 6:34 ص 12:13 م 3:28 م 5:53 م 7:8 م الإسماعيلية 16-2-2024 5:4 ص 6:32 ص 12:5 م 3:15 م 5:39 م 6:57 م دمياط 16-2-2024 5:6 ص 6:34 ص 12:7 م 3:15 م 5:40 م 6:59 م