الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 16-2-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، ووردت أحاديث شريفة تدل على فضل الصلاة في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات، منها:عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر"؛ لذا يبحث الكثير من الناس عن مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 16-2-2024 فى محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينةالتاريخأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
القاهرة16-2-20245:8 ص6:35 ص12:9 م3:19 م5:43 م7:2 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

المدينةالتاريخأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
الأسكندرية16-2-20245:13 ص6:42 ص12:14 م3:23 م5:47 م7:6 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات

المدينةالتاريخأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
طنطا16-2-20245:9 ص6:37 ص12:10 م3:19 م5:44 م7:2 م
المنصورة16-2-20245:7 ص6:36 ص12:9 م3:17 م5:42 م7:1 م
الزقازيق16-2-20245:7 ص6:35 ص12:8 م3:18 م5:42 م7:0 م
أسيوط16-2-20245:7 ص6:32 ص12:9 م3:22 م5:47 م7:3 م
سـوهاج16-2-20245:5 ص6:29 ص12:7 م3:21 م5:46 م7:1 م
بنى سويف16-2-20245:8 ص6:35 ص12:10 م3:21 م5:45 م7:3 م
المنيا16-2-20245:9 ص6:35 ص12:11 م3:23 م5:48 م7:4 م
قنا16-2-20245:1 ص6:25 ص12:3 م3:17 م5:42 م6:57 م
أسوان16-2-20244:59 ص6:22 ص12:2 م3:18 م5:44 م6:58 م
مطروح16-2-20245:24 ص6:53 ص12:25 م3:34 م5:58 م7:17 م
الغردقة16-2-20244:56 ص6:21 ص11:59 ص3:12 م5:36 م6:52 م
الخارجة16-2-20245:10 ص6:34 ص12:13 م3:28 م5:53 م7:8 م
الإسماعيلية16-2-20245:4 ص6:32 ص12:5 م3:15 م5:39 م6:57 م
دمياط16-2-20245:6 ص6:34 ص12:7 م3:15 م5:40 م6:59 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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