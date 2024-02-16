مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 16-2-2024 فى محافظات مصر
الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، ووردت أحاديث شريفة تدل على فضل الصلاة في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات، منها:عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر"؛ لذا يبحث الكثير من الناس عن مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 16-2-2024 فى محافظات مصر.
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|أذان الفجر
|شروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|القاهرة
|16-2-2024
|5:8 ص
|6:35 ص
|12:9 م
|3:19 م
|5:43 م
|7:2 م
مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية
|المدينة
|التاريخ
|أذان الفجر
|شروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|الأسكندرية
|16-2-2024
|5:13 ص
|6:42 ص
|12:14 م
|3:23 م
|5:47 م
|7:6 م
مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|أذان الفجر
|شروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|طنطا
|16-2-2024
|5:9 ص
|6:37 ص
|12:10 م
|3:19 م
|5:44 م
|7:2 م
|المنصورة
|16-2-2024
|5:7 ص
|6:36 ص
|12:9 م
|3:17 م
|5:42 م
|7:1 م
|الزقازيق
|16-2-2024
|5:7 ص
|6:35 ص
|12:8 م
|3:18 م
|5:42 م
|7:0 م
|أسيوط
|16-2-2024
|5:7 ص
|6:32 ص
|12:9 م
|3:22 م
|5:47 م
|7:3 م
|سـوهاج
|16-2-2024
|5:5 ص
|6:29 ص
|12:7 م
|3:21 م
|5:46 م
|7:1 م
|بنى سويف
|16-2-2024
|5:8 ص
|6:35 ص
|12:10 م
|3:21 م
|5:45 م
|7:3 م
|المنيا
|16-2-2024
|5:9 ص
|6:35 ص
|12:11 م
|3:23 م
|5:48 م
|7:4 م
|قنا
|16-2-2024
|5:1 ص
|6:25 ص
|12:3 م
|3:17 م
|5:42 م
|6:57 م
|أسوان
|16-2-2024
|4:59 ص
|6:22 ص
|12:2 م
|3:18 م
|5:44 م
|6:58 م
|مطروح
|16-2-2024
|5:24 ص
|6:53 ص
|12:25 م
|3:34 م
|5:58 م
|7:17 م
|الغردقة
|16-2-2024
|4:56 ص
|6:21 ص
|11:59 ص
|3:12 م
|5:36 م
|6:52 م
|الخارجة
|16-2-2024
|5:10 ص
|6:34 ص
|12:13 م
|3:28 م
|5:53 م
|7:8 م
|الإسماعيلية
|16-2-2024
|5:4 ص
|6:32 ص
|12:5 م
|3:15 م
|5:39 م
|6:57 م
|دمياط
|16-2-2024
|5:6 ص
|6:34 ص
|12:7 م
|3:15 م
|5:40 م
|6:59 م