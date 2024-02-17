موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. ضوابط الامتحانات

يتسأل قطاع عريض من أولياء الأمور عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لطلاب كافة المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) للعام الدراسي الحالي 2023-2024 في كافة محافظات الجمهورية حيث يرغب طلاب الشعبة العلمية والأدبية في معرفة موعد انعقاد امتحاناتهم.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية خلال العام الحالي 2023-2024 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من يوم 22 يونيو وحتى يوم 23 يوليو المقبل وفقا للمخطط الزمني المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتعكف حاليا لجنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهاء إجراءات استمار امتحانات الثانوية العامة 2024 سواء عبر الموقع الإلكتروني أو في المدارس بكافة محافظات الجمهورية لوضع أرقام الجلوس واختيار اللجان الامتحانية وفقا للخطة التي تم وضعها للحفاظ على سلامة الطلاب بحيث تكون اللجان جيدة التهوية ومساحاتها كبيرة.

ضوابط امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة امتحانات طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية هذا العام 2024 ستكون 85 % اختيار من متعدد و15 % منها مقالي حي ثتمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة بنسبة 30 % والمستويات المتوسطة بنسبة 40% والمستويات العليا بنسبة 30 %.

ويتم حاليا وضع الجدول المنظم لسير الامتحانات لطلاب الشعبة العلمية والأدبية حيث يتم عرض نماذج للجدول على طلاب الشعبتين العلمية والأدبية للموافقة عليها والتي تراعي المدة الزمنية بين المواد الدراسية خاصة مادتي التاريخ لطلاب الشعبة الدبية والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية ومن المتوقع إصدار الجدول رسميا خلال شهر مارس المقبل.

امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2024

وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي والذي تم اعتماده رسميا والإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة ستبدأ يوم السبت الموافق 24 من شهر أغسطس المقبل 2024 والتي تستمر لمدة أسبوعين حيث يتم الإعلان عن نتيجة الطلاب خلال 15 يوم فقط.

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رابط استمارة الثانوية العامة 2024