الجمعة 16 فبراير 2024
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مصر

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التعليم

رابط تسجيل استمارة
رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

يبحث طلاب الثانوية العامة عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم، بالتزامن مع توفر رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من قبل وزارة التعليم لمختلف المدارس الحكومية والخاصة والدولية.

 

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم



يمكن العثور على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التعليم.
ويجدر بالذكر أن الموقع الإلكتروني لتسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2024 قد تم فتحه، ويمكن للطلاب تسجيل الاستمارة من خلال هذا الرابط .

 

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024
 


أما بالنسبة لخطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، فيتم الدخول على رابط تسجيل الاستمارة واختيار أيقونة تسجيل الدخول، ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة "Office 365"، والضغط على تسجيل الدخول، ثم إدخال الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.
ستظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مع بياناته الأساسية، ويتعين على الطالب تسجيل البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة.
بعد التأكد من صحة البيانات والأوراق المرفوعة، يجب ضغط على حفظ بصيغة PDF لطباعتها وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة.
تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية، وسجل البيانات المطلوبة.

 

المستندات المطلوبة لـ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024


ويتم رفع المستندات المطلوبة.
تأكد من صحة البيانات التي تم، وإدخالها والأوراق المرفوعة.
اضغط على حفظ بصيغة pdf لطباعتها وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة.

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رسوم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024


حددت التعليم رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة، حيث تكون 210 جنيهات، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات+ 10 جنيهات رسومًا إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

 

وحول المستندات المطلوبة لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024، حددت المديريات وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لدخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023 /2024، والتي شملت الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024.، شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر، صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، 3 صور حديثة للطالب مقاس 6X4، ويشترط أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ومدون عليها اسم الطالب الرباعي أسفل الصورة وخلفها ويتم ختمها بخاتم الشعار.


وتشمل إيصال سداد رسوم دخول الامتحان والتي تقدر بـ 210 جنيهات للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية، ويوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة، وتعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها، وسداد 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

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