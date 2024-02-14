موعد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا ومواصفات الامتحان

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، بدأت محركات البحث، عبر محركات البحث جوجل، ترتفع بتلك الكلمات البحثية، من طلبة وطلبات الثانوية العامة والمعلمين وأولياء الأمور، تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، العام الدراسي الحالي 2023/2024.

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، تنطلق الامتحانات يوم 22 يونيو 2024، المقبل، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

يستعرض موقع "الدستور" فى التقرير التالي، موعد الاعتماد الرسمي لجدول امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسى الحالي 2023/2024.

موعد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

سيتم اعتماده خلال شهر مارس المقبل، وذلك وفقا لمصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، بعد عمل استطلاع رأي بين طلاب اتحاد طلاب مدارس مصر، حول وضع الجداول ومقترحات ترتيب المواد، وكذلك فور الانتهاء من تسجيل الاستمارات الإلكترونية، وتسليمها للمدارس، يتم عمل الجدول، وذلك بعد تحديد أعداد الطلاب فى كل شعبة، وتحديد اللغات الثانية.

الموعد الرسمي لامتحانات الثانوية العامة 2024

وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، تعقد امتحانات الدور الأول، لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2023/ 2024، أما امتحانات الدور الثانى تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

شكل امتحانات الثانوية العامة 2024، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، بنفس مواصفات امتحانات العام الماضى، 85% اختيارى و15% مقالي.

وبدأت المدارس الثانوي العام على مستوى الجمهورية، تتسلم الاستمارات الألكترونية، من الطلاب، لعمل الاستمارات الورقية، ومراجعتها من قبل شئون الطلبة قبل إعادة تسليمها إلى كنترولات الثانوية العامة.

وتقوم المدارس بعمل مراجعة لبيانات الطالب بالكامل وخاصة الاسم واللغة الأجنبية الثانية والشعبة وكل البيانات داخل الاستمارة الإلكترونية.