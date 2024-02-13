تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، من طلبة وطلبات الثانوية العامة والمعلمين وأولياء الأمور، ارتفعت معدلات البحث، عبر محركات البحث العالمية "جوجل"، بتلك الكلمات البحثية، وذلك تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، العام الدراسي الحالي 2023/2024.

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، فيما يخص موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، تنطلق الامتحانات يوم 22 يونيو 2024، المقبل.

موعد الاعتماد الرسمي لجدول لامتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسى الحالي 2023/2024، ووفقا لمصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، سيتم اعتماده خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد عمل استطلاع رأي بين طلاب اتحاد طلاب مدارس مصر، حول وضع الجداول ومقترحات ترتيب المواد.

فور الانتهاء من تسجيل الاستمارات الإلكترونية، وتسليمها للمدارس، يتم عمل الجدول، وذلك بعد تحديد أعداد الطلاب فى كل شعبة، وتحديد اللغات الثانية.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

85% اختيارى و15% مقالي، مواصفات امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، بنفس مواصفات امتحانات العام الماضى.

الموعد الرسمي لامتحانات الثانوية العامة 2024

تعقد امتحانات الدور الأول، لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2023/ 2024، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثانى تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدير بالذكر، ان المدارس الثانوي العام على مستوى الجمهورية، بدأت تتسلم الاستمارات الألكترونية، من الطلاب، لعمل الاستمارات الورقية، ومراجعتها من قبل شئون الطلبة قبل إعادة تسليمها إلى كنترولات الثانوية العامة.

وتقوم المدارس بعمل مراجعة لبيانات الطالب بالكامل وخاصة الاسم واللغة الأجنبية الثانية والشعبة وكل البيانات داخل الاستمارة الإلكترونية.