الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024،  زادت محركات البحث على جوجل، بتلك الكلمات البحثية، من طلبة وطلبات الثانوية العامة والمعلمين وأولياء الأمور، وذلك تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، العام الدراسي الحالي 2023/2024. 

 

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يخص موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، تنطلق الاختبارات يوم 22 يونيو 2024، المقبل.

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وصرحت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، لموقع الـ"الدستور"، أن الجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة، سيتم اعتماده بعد عمل استطلاع رأي بين طلاب اتحاد طلاب مدارس مصر، حول وضع الجداول ومقترحات ترتيب المواد. 

وشدد المصدر، انه من المقرر أن يتم عمل الجدول بعد الانتهاء من تسجيل الاستمارات الإلكترونية،  وتسليمها للمدارس، من اجل تحديد أعداد الطلاب فى كل شعبة، وتحديد اللغات الثانية.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وعن مواصفات امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، جاءت بنفس مواصفات امتحانات العام الماضى بواقع 85% اختيارى و15% مقالي.

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موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

ووفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد امتحانات الدور الأول، لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى  2023/ 2024، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثانى تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

مدارس الثانوية العامة، بدأت اليوم الأحد، في استلام استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 من الطلاب، وذلك بعد تسجيلها إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة الماضية، وأكدت أن المدارس تتسلم الاستمارات من الطلاب ويتم مراجعتها من قبل شئون الطلبة قبل إعادة تسليمها إلى كنترولات الثانوية العامة، حيث تتأكد المدارس من بيانات الطالب بالكامل وخاصة الاسم واللغة الأجنبية الثانية والشعبة وكل البيانات داخل الاستمارة الإلكترونية.

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