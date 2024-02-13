الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل إجراءات اختيار الدفعة الثانية من مبادرة "1000 معلم"

مسابقة 30 ألف معلم،
مسابقة 30 ألف معلم،

بدأت المديريات التعليمية بجميع المحافظات، في إجراءات اختيار الدفعة الثانية من مبادرة 1000 معلم من شباب المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، ليصبحوا مديري مدارس.

شروط الاختيار

وجاءت شروط الاختيار في الدفعة الثانية بالمديريات والإدارات التعليمية، أن يكون السن من 35:45 عام، أن يكون شغل المتقدم وظيفة وكيل مدرسة، وأن يكون حاصل على تقييم أداء كفء خلال آخر 3 سنوات، ولا يكون حصل على أية أحكام تأديبية نهائيًا، وأن يكون لائق صحيًا بدنيًا، ذهنيًا، وخاليًا من أية أمراض مزمنة، وأن يكون لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والانترنت وبرامج Microsoft Office، وأن يكون ملم بالاتجاهات المعاصرة في القيادة.

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 كما اشترطت الوزارة، أن يكون لدية رؤية وأدوات للتطوير الإداري، ولديه ثقافة عامة ومتنوعة قياديًا وإداريًا، وأن يكون ملبيًا احتياجات المجتمع المحلي تربويًا، وأن يكون لديه اتجاهات وقيمًا إيجابية.

على أن يتم عقد مقابلة شخصية بالمديريات التعليمية، برئاسة مدير المديرية بكل محافظة، وعضوية كل من: وكيل المديرية ومدير عام التعليم العام ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية التوجيه المالي والإداري" مدير عام الإدارة القانونية بالمديرية ومدير عام إدارة الموارد البشرية بالمديرية وموجه عام التربية النفسية بالمديرية وعميد كلية التربية أو من يفوضه، على أن يتم ترشيح 15 مرشحًا من كل مديرية، بحيث يتم تمثيل جميع الإدارات بكل مديرية، مع مراعاة نسبة الاختيار بين الجنسين الذكور - الإناث.

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