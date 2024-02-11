الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التعليم ومحافظ القليوبية يتفقدان عددًا من المدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام سير الدراسة

رضا حجازي
رضا حجازي

قام الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتفقد عدد من المدارس بالمحافظة؛ لمتابعة انتظام الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وقد رافق الوزير والمحافظ أثناء زيارتهما اللواء يسري سالم مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما بزيارة مدرسة النور للمكفوفين، والتى تتضمن جميع المراحل التعليمية (رياض الأطفال، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي)، ويبلغ عدد فصول المدرسة ١٤ فصلا، وعدد الطلاب بها ٨٨ طالبا وطالبة.

وتفقد الوزير والمحافظ عددا من فصول المدرسة أثناء شرح الدروس بطريقة "برايل"، وتحدث الوزير مع الطلاب حول استفادتهم من المناهج الدراسية، مؤكدا أن هناك مراكز لأوائل الطلاب المكفوفين فى الثانوية العامة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، لزيارة المدرسة اليابانية المصرية ببنها، حيث يبلغ عدد الطلاب بها ٣٠٧ طلاب وطالبات، بإجمالى ١٠ فصول، وتضم مرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى.

وقد تفقد الوزير والمحافظ عددا من قاعات رياض الأطفال، كما قدم عدد من الطلاب فقرات فنية ترحيبا بزيارة الوزير والمحافظ.

كما تفقد الوزير والمحافظ حصة النشاط الزراعى فى فناء المدرسة، وأجرى حوارا مع الطلاب حول كيفية استفادتهم من الأنشطة، حيث أكد الطلاب استفادتهم من هذه الحصص، سواء أنشطة الزراعة التى يتم خلالها متابعة مراحل نمو النباتات، وتدوين جميع التغيرات التى تطرأ عليها، أو أنشطة التوكاتسو التى يشعرون بالسعادة فى تنفيذها.

وفى هذا الإطار، أكد الوزير أن هذه النوعية من المدارس تقدم تعليما متميزا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي، بالإضافة إلى تطوير المهارات الحياتية.

كما تفقد الوزير والمحافظ مدرسة الشهيد مدحت طلعت الرسمية للغات، التى تتكون من ١١ فصلا.

وتفقدا، كذلك، عددا من فصول المدرسة، ومعمل العلوم، كما تفقدا أحد فصول الصف الرابع الابتدائى أثناء حصة المشاهدة لمادة اللغة العربية، وتحدث مع الطلاب حول مدى استفادتهم من هذه الحصة، حيث أكد الطلاب أنها تعمل على استيعابهم وفهم شرح المادة.

وفى ختام جولتهما، قام الوزير والمحافظ بوضع حجر الأساس لمدرسة كفر مويس الابتدائية المشتركة (إحلال جزئى)، والتي تمتد على مساحة ٩٥٠ مترا، ووفقا لمخطط المدرسة يبلغ عدد الأدوار في المدرسة أرضى و2 دور، بإجمالي عدد فصول 12 فصلًا، وقد وجّه الوزير بإنشاء ٦ فصول إضافية بالمدرسة لاستيعاب الكثافة الطلابية بالقرية.

محافظ القليوبية انتظام الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ مدرسة النور للمكفوفين المدرسة اليابانية المصرية الصفوف الأول

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