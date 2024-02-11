الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حجازي": آلية لانتقاء المعلمين واختيار الأكفأ بمسابقة الـ30 ألف معلم

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت تحسين أجور المعلمين تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالمعلمين وملف التعليم باعتباره على رأس أولويات الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، فى حضور قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وحسن سير العام الدراسى.

وزير التعليم يتفقد مدارس محافظة القليوبية لمتابعة انتظام سير الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

وفي إطار سد العجز في أعداد المعلمين، أشار الوزير إلى أنه أصبح هناك آلية لانتقاء المعلمين والتي اعتمدت على اختيار الأكفأ، واطمأن الوزير على تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.. السنة الأولى" في مدارسهم بمحافظة القليوبية.

وتابع الدكتور رضا حجازي أن الإعلان عن مسابقة “ ٣٠ ألف معلم” تم على مستوى كل مديرية، على أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة وفق احتياجها، وتعيينهم يمر بمراحل عديدة لضمان امتلاكهم للمهارات اللازمة للنجاح في دورهم المنوط بهم سواء التربوية أو التكنولوجية أو الثقافية وبما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة في الاختيار ووفقا لاحتياجات كل محافظة،  بدءًا من اجتياز المتقدم لاختبارات التنظيم والإدارة في خمس مكونات وهي التخصص، والتربوي، والـICT والثقافة العامة، واللغة، ومرورًا بدورة التأهيل التربوى والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم لمرحلة اجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيدًا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة، مشددًا على أهمية إتمام المتدرب البرنامج التدريبى واجتياز التدريبات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه.

txt

توجيهات عاجلة من "التعليم" بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى

حزمة الحماية الاجتماعية الدكتور رضا حجازي القيادة السياسية تحسين أجور المعلمين انتظام الفصل الدراسى الثانى مسابقة “ ٣٠ ألف معلم” آلية لانتقاء المعلمين

مواد متعلقة

"حجازى" يوجه بتعريف الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة

حجازى: لا تراخى مع رصد أى غياب للطلاب فى المدارس والتشديد على تفعيل الغياب الإلكترونى وانتظام حضور المعلمين

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بالتفصيل من هنا

تسليم كتب الترم الثانى على الطلاب فى أول يوم دراسى

انتظام 25 مليون طالب مع بدء النصف الثاني من العام الدراسي

وزير التعليم يصل محافظة القليوبية لمتابعة انتظام الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

وزير التعليم يتفقد مدارس محافظة القليوبية لمتابعة انتظام سير الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

وزارة التعليم تنظم مسابقة "أوائل الطلبة" لمرحلة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي ۲۰۲۳/ ٢٠٢٤

الأكثر قراءة

عاجل.. طارق حامد يدرس التراجع عن الاعتزال الدولى بعد رحيل فيتوريا

عاجل| رغم قيد 6 منهم إفريقيًا.. نكشف سر استبعاد كولر ناشئى الأهلى

قطع للعلاقات وتهديدات أمريكية جديدة.. ماذا حدث بين نتنياهو وبايدن خلف الكواليس؟

تعرف على الأعمال الدرامية بشاشات المتحدة فى رمضان 2024 (فيديوجراف)

اقتصاديون يرجحون طرح شهادات ادخار بعائد 30 % قريبًا

وفقا لمعاهدة السلام مع مصر.. هل يجوز لإسرائيل اجتياح رفح الفلسطينية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح