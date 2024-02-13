الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"تعليم القليوبية" تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور

سماح إبراهيم مدير
سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

اجتمعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مع مديرى الإدارات التعليمية بالقليوبية بحضور أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية. 

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. 

استهلت سماح إبراهيم الاجتماع بالترحيب بمديرى الإدارات التعليمية وقدمت التهنئة لهم بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني متمنية من الجميع بذل المزيد من الجهد في الفترة القادمة وناقشت مجموعة من النقاط الهامة في الاجتماع وهى:الأهتمام  بتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لاختيار وتدريب 1000 معلم من المعلمين الشباب؛ ليتلقوا برنامجًا تدريبيًا متميزًا ليصبحوا مديري مدارس، وتقديم كافة سبل الدعم لمديرى المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة " ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وخبراتهم في التدريس.

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كما أكدت على أن  تعليم القليوبية تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب والمعلمين وكل القائمين على العملية التعليمية؛ لتحقيق مناخ آمن للطلاب بالمدارس.

وأكدت إبراهيم على مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين والمشهورين للتدريس بها، وشددت سيادتها علي حرية اختيار الطلاب للمعلمين الذين سيؤدون المحاضرات ومجموعات الدعم المدرسى.

وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه بالنسبة للقنوات التعليمية، فقد تم الاستعانة بأفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في قنوات مدرستنا ١ و٢ و٣، والتي يتم الاستفادة منها في حصص المشاهدة، مشددة على ضرورة  الإعلان عن جداولها بلوحة الإعلانات داخل المدرسة لتعظيم استفادة الطلاب منها.

وشددت على تفعيل الأنشطة التربوية داخل وخارج المدرسة وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعى والاهتمام بالرحلات الترفيهية والثقافية والعلمية والاهتمام بالمشروعات لتنمية روح الانتماء والولاء للوطن ورفع الوعى الثقافي لدى طلاب المدارس.

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وطالبت بضرورة، تفعيل الغياب الالكترونى  للطلاب والاهتمام بحضور الطلاب وجذب الطلاب للمدارس بتفعيل الأنشطة المتنوعة وعدم التراخى مع الطلاب والتشديد علي الحضور اليومى للطلاب، وكذلك الاستمرار في تفعيل مبادرة حياة كريمة بالمدارس.

وفي نهاية الاجتماع شددت على الجميع بضرورة المتابعة اليومية للمدارس علي أرض الواقع ومحاولة إيجاد حلول سريعة لأى مشكلات طارئة بالمدارس وفق الامكانات المتاحة وتكريم وإبراز العناصر المتميزة من المدرسين والطلاب والاهتمام بهم ومتابعة فرق المتابعة والموجهين بالمدارس لتهيئة مناخ تعليمى آمن بمدارس القليوبية.

 

 

المبادرة الرئاسية ١٠٠٠ مدير مدرسة تفعيل الأنشطة التربوية مجموعات الدعم المدرسي ادارة تعليمية توفير منظومة تعليمية متميزة العملية التعليمية تدريب 1000 معلم

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