الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التعليم" تحظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية

التعليم
التعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا رقم 4 لسنة 2024، اليوم الإثنين، بشأن العملة التي يسدد بها الطلاب المصروفات الدراسية.

وجاء في الكتاب الدوري الصادر من وزير التعليم: بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، تقرر:

أولًا: يحظر على كافة المدارس الخاصة، وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية، التزاما وتنفيذا وإنفاذا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والمتضمنة في فقرتها الأخيرة أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري.

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ثانيًا: يعمل به، وعلى كافة الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ كافة ما ورد بهذا الكتاب الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين، وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

,موازنة التعليم “التعليم الفني مستقبل الطامحين للعمل والإجادة” أزمة أسعار الدولار أزمة الدولار “التعليم حياة”

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