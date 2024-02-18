كواليس مسلسل نيللي كريم فراولة في رمضان (صور)

تكثف النجمة نيللي كريم تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “فراولة” الذي يعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024 حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية النجمة نيللي كريم بشكل مختلف تماما هذا العام تعود من خلاله للأعمال الكوميدية.

نيللي كريم فراولة

مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم

وتنشر الدستور الصور الأولى من كواليس مسلسل فراولة بالتزامن مع تصوير العمل لعرضه خلال الموسم الرمضاني بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم في أحداث تدور في إطار كوميدي لايت.

مسلسل فراولة

مسلسل فراولة

قصة مسلسل فراولة

تدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدى الشركات العالمية.

مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الأيام المقبلة.

مسلسل فراولة

وقدمت نيللى كريم في رمضان الماضى مسلسل "عملة نادرة" وشارك في بطولته جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، إيمى إسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

مسلسل فراولة

مسلسل فراولة

مسلسل فراولة

مسلسل فراولة

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