الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

عام التقلبات.. توقعات سعر الذهب 2024 وفق المحللين

الذهب
الذهب

استقرار حذر يشهده سعر الذهب في مصر هذه الأيام ليتذبذب عند نفس القيمة التي وصل إليها منذ قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له خلال 2024 يوم الخميس قبل الماضي ليصل مستوى الفائدة لديه عند مستوى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الاحد 18 فبراير 2024 مع توقعات الأسعار في الفترة القادمة من واقع آراء الخبراء الاقتصاديين. 

توقعات سعر الذهب 

وفق تقرير صادر من بعض المحللين الاقتصاديين أوضحوا أن من المتوقع أن تظل أسعار الذهب فوق مستوى الـ 2000 دولار  خلال العام الجاري 2024،  مع استمرار الاندفاع العالمي نحو الذهب، مع وجود إمكانية لبلوغ أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة ومكاسب معتدلة.

وجاء في التقرير كذلك أن ارتفاع سعر الذهب يعتمد على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتطور الأزمة الجيوسياسية، فإذا حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقفه الحالي، فسيكون ذلك مناسبًا لمستثمري الذهب لثبات الأسعار. 

سعر الذهب اليوم  في مصر 

 

سعر الذهب عيار 24

4091.5 جنيه بيع

4057.25 جنيه شراء

       

سعر الذهب عيار 22

3750.5 جنيه بيع

3719 جنيه شراء

   

   

سعر الذهب عيار 21

3580 جنيه بيع

3550 جنيه شراء

   

سعر الذهب عيار 18

3068.5 جنيه بيع

3042.75 جنيه شراء   

تقرير: 0.5% تراجعًا فى أسعار الذهب عالميًا

سعر الذهب اليوم السبت 17-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب للبيع والشراء 

 

سعر الذهب عيار 14

2386.75 جنيه بيع

2366.75 جنيه شراء 

   

سعر الذهب عيار 12

2045.75 جنيه بيع

2028.5 جنيه شراء

 

سعر الذهب عيار 9

1534.25 جنيه بيع

1521.5 جنيه شراء

   

جنيه ذهب

28640 جنيه بيع

28400 جنيه شراء

 

سعر الذهب بالدولار 

بلغ سعر أونصة  2014  دولار أمريكي بيع و2013  دولار أمريكي شراء

اقرأ أيضا 

 

txt

أسعار الذهب حاليا آخر تحديث له اليوم السبت 17 فبراير 2024

txt

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في البورصة العالمية

txt

ارتفاع مستويات الدولار يهبط بأسعار الذهب.. واستقرار عيار 21 في مصر

توقعات سعر الذهب اليوم الاحد 18 فبراير 2024 سعر الذهب اليوم فى مصر سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب للبيع والشراء سعر الذهب بالدولار

مواد متعلقة

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بكل صورها

دراما رمضان 2024.. مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك

دراما رمضان 2024.. حسن الرداد يعود بـ "محارب"

دراما رمضان 2024.. قصة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج وأبطاله

تفاصيل كاملة.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي فى المنزل

دراما رمضان 2024.. مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

دراما رمضان 2024.. قصة مسلسل فراولة وأبطاله

وزيرة التضامن: 4.8 مليون طالب استفادوا من دعمنا لمنظمات المجتمع المدنى

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

باير ليفركوزن الألمانى يهدد بخطف صفقة الأهلى بسبب موديست

ننشر صور أب وابنه من ضحايا "حادث الصف" المروع

تفاصيل خطف عامل والتعدى عليه فى الدقهلية

ماس كهربائى التهم البيت.. تطورات جديدة فى حريق منزل سوزى الأردنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة نتنياهو تنفي الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين

مسئول إسرائيلى يُكذّب نتنياهو.. مفاوضات الهدنة مستمرة خلف الكواليس

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات