عام التقلبات.. توقعات سعر الذهب 2024 وفق المحللين

استقرار حذر يشهده سعر الذهب في مصر هذه الأيام ليتذبذب عند نفس القيمة التي وصل إليها منذ قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له خلال 2024 يوم الخميس قبل الماضي ليصل مستوى الفائدة لديه عند مستوى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الاحد 18 فبراير 2024 مع توقعات الأسعار في الفترة القادمة من واقع آراء الخبراء الاقتصاديين.

توقعات سعر الذهب

وفق تقرير صادر من بعض المحللين الاقتصاديين أوضحوا أن من المتوقع أن تظل أسعار الذهب فوق مستوى الـ 2000 دولار خلال العام الجاري 2024، مع استمرار الاندفاع العالمي نحو الذهب، مع وجود إمكانية لبلوغ أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة ومكاسب معتدلة.

وجاء في التقرير كذلك أن ارتفاع سعر الذهب يعتمد على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتطور الأزمة الجيوسياسية، فإذا حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقفه الحالي، فسيكون ذلك مناسبًا لمستثمري الذهب لثبات الأسعار.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

4091.5 جنيه بيع

4057.25 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 22

3750.5 جنيه بيع

3719 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 21

3580 جنيه بيع

3550 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 18

3068.5 جنيه بيع

3042.75 جنيه شراء

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 14

2386.75 جنيه بيع

2366.75 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 12

2045.75 جنيه بيع

2028.5 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 9

1534.25 جنيه بيع

1521.5 جنيه شراء

جنيه ذهب

28640 جنيه بيع

28400 جنيه شراء

سعر الذهب بالدولار

بلغ سعر أونصة 2014 دولار أمريكي بيع و2013 دولار أمريكي شراء

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