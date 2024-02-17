السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. حسن الرداد يعود بـ "محارب"

حسن الرداد فى مسلسل
حسن الرداد فى مسلسل محارب

يستمر الفنان حسن الرداد في العودة لتقديم المزيد من الأعمال الدرامية، ويأتي أحدثها مُسلسله المقرر عرضه في رمضان القادم 2024 وهو بعنوان "محارب"، ليخوض به سباق الدراما الرمضانية.

مسلسلات رمضان 2024 

والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تستمر في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى، لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضى كل الأذواق.

قصة مسلسل “محارب” بطولة حسن الرداد

ومسلسل "محارب" هو عمل شعبي اجتماعي مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد "حسن الرداد" ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده إذ يضطر للعمل من أجل إعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا بعد ذلك من شأنه أن يغير مسار حياته.

مسلسلات رمضان 2024 

وخلال المسلسل يقع "محارب" في حب الفنانة ناهد السباعي التي تجسد دور فتاة شعبية، ولكن تصيبهما العديد من الأزمات التي تكشفها الأحداث.

ويقدم المسلسل الفنان حسن الرداد في دور شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، ويظهر في المسلسل أنه كان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه كما يعمل سائق ميكروباص لينفق على عائلته، بينما  يظهر المسلسل الفنان أحمد زاهر في شخصية محامٍ، أما الفنان تامر عبدالمنعم فيظهره  في شخصية محامٍ أيضًا ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل، ويقدم المسلسل فكرة الثأر والهروب منه، ويدخل مسلسل “محارب” ضمن إطار الأعمال الاجتماعية التشويقية.

أبطال مسلسل “محارب” 

 ومسلسل "محارب" الذي من المقرر عرضه في رمضان القادم هو من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نرمين الفقي، منة فضالي، ماجد المصري، ناهد السباعي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

 قد يهمك أيضا:

صلاح بديلا.. نونيز ودياز يقودان ليفربول أمام برينتفورد فى البريميرليج

تداول 73 ألف طن بضائع في ميناء دمياط

محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل حسن الرداد دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة حسن الرداد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل محارب احداث مسلسل محارب ميعاد عرض مسلسل محارب

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. قصة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج وأبطاله

تفاصيل كاملة.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي فى المنزل

دراما رمضان 2024.. مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

دراما رمضان 2024.. قصة مسلسل فراولة وأبطاله

وزيرة التضامن: 4.8 مليون طالب استفادوا من دعمنا لمنظمات المجتمع المدنى

حالة الطقس اليوم السبت ولمدة أسبوع في مصر (التفاصيل الكاملة)

توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد"

إشادة رئيس بلغاريا بدور مصر فى تهدئة الأوضاع فى الشرق الأوسط تتصدر اهتمامات الصحف

الأكثر قراءة

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد"

قائمة مسلسلات رمضان 2024 بعد إطلاق بوسترات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية