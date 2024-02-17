دراما رمضان 2024.. حسن الرداد يعود بـ "محارب"

يستمر الفنان حسن الرداد في العودة لتقديم المزيد من الأعمال الدرامية، ويأتي أحدثها مُسلسله المقرر عرضه في رمضان القادم 2024 وهو بعنوان "محارب"، ليخوض به سباق الدراما الرمضانية.

مسلسلات رمضان 2024

والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تستمر في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى، لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضى كل الأذواق.

قصة مسلسل “محارب” بطولة حسن الرداد

ومسلسل "محارب" هو عمل شعبي اجتماعي مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد "حسن الرداد" ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده إذ يضطر للعمل من أجل إعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا بعد ذلك من شأنه أن يغير مسار حياته.

مسلسلات رمضان 2024

وخلال المسلسل يقع "محارب" في حب الفنانة ناهد السباعي التي تجسد دور فتاة شعبية، ولكن تصيبهما العديد من الأزمات التي تكشفها الأحداث.

ويقدم المسلسل الفنان حسن الرداد في دور شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، ويظهر في المسلسل أنه كان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه كما يعمل سائق ميكروباص لينفق على عائلته، بينما يظهر المسلسل الفنان أحمد زاهر في شخصية محامٍ، أما الفنان تامر عبدالمنعم فيظهره في شخصية محامٍ أيضًا ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل، ويقدم المسلسل فكرة الثأر والهروب منه، ويدخل مسلسل “محارب” ضمن إطار الأعمال الاجتماعية التشويقية.

أبطال مسلسل “محارب”

ومسلسل "محارب" الذي من المقرر عرضه في رمضان القادم هو من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نرمين الفقي، منة فضالي، ماجد المصري، ناهد السباعي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

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