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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. قصة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج وأبطاله

بوستر مسلسل صدفة
بوستر مسلسل صدفة

إطلالة مختلفة تنبأ عن شخصية مختلفة أيضًا ظهرت بها النجمة "ريهام حجاج" في البوستر التشويقي لمسلسلها المقرر عرضه في رمضان "صدفة" والتي تشارك به في دراما رمضان القادم 2024.

مسلسلات رمضان 2024 

إذ أنه على غير المعتاد ظهر البوستر التشويقي للمسلسل والبرومو ليوضحا عن شخصية "صدفة" في المسلسل التي تجسدها الفنانة ريهام بأنها شخصية كوميدية.

قصة مسلسل صدفة

وتدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار كوميدي اجتماعي، أو "اللايت" وهو إطار مختلف عما اعتادت على تقديمه ريهام حجاج في مسلسلاتها أما قصة مسلسل "صدفة" تحكي عن فتاة اسمها صدفة عجيبة، وهي تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك.

البوستر الجماعي لمسلسل صدفة

موعد عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

ومسلسل صدفة المقرر عرضه في رمضان القادم هو من إنتاج شركة «فانتدج» بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024 

أبطال مسلسل صدفة

وتتعاون الفنانة ريهام حجاج في مسلسل "صدفة" هذا العام مع المخرج سامح عبدالعزيز وذلك بعد أن حققا نجاحًا في مسلسلها الأخير "جميلة" بالإضافة إلى تكرار التعاون مع المؤلف الكبير أيمن سلامة بعد المشاركة في "لما كنا صغيرين" و"جميلة" و"يوتيرن"، كما يشارك حجاج بطولة المسلسل الجديد كل من خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد وعدد كبير من النجوم.

بطولات سابقة للفنانة ريهام حجاج

وكانت قد قدمت ريهام حجاج عددًا من البطولات المطلقة كان آخرها "جميلة" و"يوتيرن" والتي تدخل ضمن إطار الأعمال الاجتماعية ذات طابع تشويقي والتي حملت في طياتها قصص لموضوعات اجتماعية ثقيلة خاصة فيما يخص المرأة.

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