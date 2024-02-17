تداول 73 ألف طن بضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة واحدة، بينما غادرت 8 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35453 طنا تشمل 12931 طن كلينكر، و3658 طن ملح صب، و6696 طن رمل و7500 طن يوريا، و4668 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37950 طنا تشمل 3915 طن ذرة، و911 طن زيت طعام و13240 طن قمح، و1100 طن كسب بذرة عباد، و700 طن خردة و927 طن خشب زان، و7623 طن فول و6498 طن بضائع متنوعة، و70 طن مولاس و2966 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1235 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 773 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3800 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 70468 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 113726 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2498 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم، قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4437 شاحنة.